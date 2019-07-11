Сайт на Yii2: выбор города

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Завершен4 заявки257 просмотров

Нам необходимо сделать для нашего сайта, работающего на Yii2, возможность выбора города. Сам контент должен будет меняться на главной странице и на странице с нашими контактами.

Также опционально сделать возможность определение региона пользователя.

Yii
6 лет назад
guest_14779499834137
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
$25
1 день
Дмитрий решил все поставленные задачи на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки. Остались очень довольны работой. Рекомендуем к сотрудничеству!
Было очень приятно работать с заказчиком. За всеми ответами на вопросы чувствовались высокий профессионализм и доброжелательность. Крайне рекомендую!

Заявки фрилансеров

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
онлайн
6 лет назад
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Веб-программирование