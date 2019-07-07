Правки на сайте

Сайт woweuboost.com , на WooCommerce.

Надо:

1. Изменить приходящий макет письма об успешном заказе.

2. У сайта есть региональное зеркало по адресу https://woweuboost.com/us/ . Перенести туда платежку с основного сайта, вместе с письмами из пункта 1.

3. Несколько правок пи дизайну: изменить в футере логотип платежной системы, на главной есть блоки, 4 штучки в ряд которые. Надо добавить еще 3 вторым рядом ниже, немного увеличив модуль по высоте. Сделать так, чтобы при наведении на них мышки вылезало всплывающее окно с текстом. Текст должен индексироваться гуглом