Доработка главной страницы сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки150 просмотров

Детальное ТЗ будет выслано в отдельном файле

6 лет назад
manicuria
48 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexander_hol
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
17 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

alexander_hol
25 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад