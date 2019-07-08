Необходима разработка сайта на Joomla/Wоrdpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок314 просмотров

Необходимо сделать сайт  , дизайн готов , сейчас вносим мелкие правки и все , ссылку прикрепим не него до 15 страниц , можно перелистать и посмотреть все страницы 

https://www.figma.com/proto/v88l50JgKJv9aHjkWNMrBa/%25D0%2595%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0?node-id=104%3A109&viewport=127%2C683%2C0.06421898305416107&scaling=min-zoom&redirected=1

JoomlaNode.js
6 лет назад
aquakiev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Missandei
Вероника 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$150
26 дней
Escrow
делал сайт 4 недели по гот готовому дизайну , так и не закончил , поменяли исполнителя , тот сделал все без правок за 7 дней

Заявки фрилансеров

Missandei
Вероника 
31 год
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад