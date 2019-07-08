Разработать фильтр для сайта на modx

Необходимо разработать новую логику фильтра для каталога домовhttps://dev.kolosovhouse.com/proektyi-domov/

Пример ссылки, которой должен формировать фильтр:

https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh/s-ploskoy-krovley

Расшифровка ссылки: https://take.ms/daCrm

Как должен работать фильтр:

Фильтр разделен на категории. Каждый пункт фильтра должен иметь ссылку. В фильтре перемножаются максимум 2 категории.

Список категорий https://take.ms/1sHqw

При переходе в каталог должна быть ссылка: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/

При выборе 1-ой категории должна быть ссылка типа: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh

При выборе 2-ой категории должна быть ссылка типа: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh/s-ploskoy-krovley

3-го перемножения нет.

Напротив названия категории должно отображаться количество домов, пример:https://take.ms/zcJ6r

Фильтр должен иметь возможность подмены h1, тегов description и title для каждой страницы выборки. По-умолчанию они должны формироваться по заданной формуле с возможностью их ручного редактирования.

Карточки домов должны располагаться по адресу: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/homes/evropa-d1/

Дополнительно необходимо реализовать функционал быстрых фильтров, которые можно добавлять/редактиваровать/скрывать в админке, пример: https://take.ms/ODBqJ