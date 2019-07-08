Разработать фильтр для сайта на modx

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Необходимо разработать новую логику фильтра для каталога домовhttps://dev.kolosovhouse.com/proektyi-domov/ 

Пример ссылки, которой должен формировать фильтр: 

https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh/s-ploskoy-krovley 

Расшифровка ссылки: https://take.ms/daCrm 

Как должен работать фильтр: 

Фильтр разделен на категории. Каждый пункт фильтра должен иметь ссылку. В фильтре перемножаются максимум 2 категории. 

Список категорий https://take.ms/1sHqw 

При переходе в каталог должна быть ссылка: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/ 

При выборе 1-ой категории должна быть ссылка типа: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh 

При выборе 2-ой категории должна быть ссылка типа: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh/s-ploskoy-krovley 

3-го перемножения нет. 

Напротив названия категории должно отображаться количество домов, пример:https://take.ms/zcJ6r 

Фильтр должен иметь возможность подмены h1, тегов description и title для каждой страницы выборки. По-умолчанию они должны формироваться по заданной формуле с возможностью их ручного редактирования. 

Карточки домов должны располагаться по адресу: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/homes/evropa-d1/ 

Дополнительно необходимо реализовать функционал быстрых фильтров, которые можно добавлять/редактиваровать/скрывать в админке, пример: https://take.ms/ODBqJ

MODX
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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