Вообщем есть сайт доска объявлений по недвижимости http://cian.icu нужно сделать вот такую функцию как на https://moskva.miltor.ru/detail_info.php?id=109431247, смысл в том что в тексте объявления происходит авто перелинковка... т.е когда пользователь размещает объявление, скрипт ищет из текста объявления ключевые слова ...
Разработать фильтр для сайта на modx
Необходимо разработать новую логику фильтра для каталога домовhttps://dev.kolosovhouse.com/proektyi-domov/
Пример ссылки, которой должен формировать фильтр:
https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh/s-ploskoy-krovley
Расшифровка ссылки: https://take.ms/daCrm
Как должен работать фильтр:
Фильтр разделен на категории. Каждый пункт фильтра должен иметь ссылку. В фильтре перемножаются максимум 2 категории.
Список категорий https://take.ms/1sHqw
При переходе в каталог должна быть ссылка: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/
При выборе 1-ой категории должна быть ссылка типа: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh
При выборе 2-ой категории должна быть ссылка типа: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/categories/1-etazh/s-ploskoy-krovley
3-го перемножения нет.
Напротив названия категории должно отображаться количество домов, пример:https://take.ms/zcJ6r
Фильтр должен иметь возможность подмены h1, тегов description и title для каждой страницы выборки. По-умолчанию они должны формироваться по заданной формуле с возможностью их ручного редактирования.
Карточки домов должны располагаться по адресу: https://kolosovhouse.com/proekty-karkasnih-domov/homes/evropa-d1/
Дополнительно необходимо реализовать функционал быстрых фильтров, которые можно добавлять/редактиваровать/скрывать в админке, пример: https://take.ms/ODBqJ
Заявки фрилансеров
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