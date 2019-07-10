Редирект с учётом страны

Добрый день! нужно написать редирект с php файлом в корень сайта, или ещё как-то.Суть такая, на наш сайт заходят люди с разных стран и разных языковых настроек, необходимо чтобы какие-то страны перенаправлялись на другой сайт, а какие-то оставались на нашем, если ставим запрет.