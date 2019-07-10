Редирект с учётом страны

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Завершен10 заявок203 просмотра

Добрый день! нужно написать редирект с php файлом в корень сайта, или ещё как-то.Суть такая, на наш сайт заходят люди с разных стран и разных языковых настроек, необходимо чтобы какие-то страны перенаправлялись на другой сайт, а какие-то оставались на нашем, если ставим запрет.

PHP
6 лет назад
farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$55
3 дня
Escrow
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Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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