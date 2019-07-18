Необходимо в 4-х php-скриптах (самопис.) добавить правила определяюшее принадлежность к группам.
Правка в синхронизации с 1С (уже есть) WP - Ковка
Добрый день
На сайте уже есть синхронизация. Синхронизация с 1С постоянно выгружает фото за счет чего она идет долго, нужно чтобы выгружало количество, а если новый ассортимент тогда и фото.
Постоплата рублями 2500 руб
Выбранный исполнитель
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