Правка в синхронизации с 1С (уже есть) WP - Ковка

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки149 просмотров

Добрый день

На сайте уже есть синхронизация. Синхронизация с 1С постоянно выгружает фото за счет чего она идет долго, нужно чтобы выгружало количество, а если новый ассортимент тогда и фото.

Постоплата рублями 2500 руб 

WordPress
6 лет назад
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

webassist112
Сергей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

webassist112
Сергей 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад