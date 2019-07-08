Frontend-разработчик

$950
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Издательство СибАК является цифровым научным издательством. В месяц мы публикуем статьи более 1 500 ученых из 22 стран мира. Нас читает аудитория в 700 000 человек/мес. В холдинг входит 4 сайта, которые мы постоянно развиваем под потребителей и рынок. Приглашаем в команду Frontend-разработчика способного нас достроить и усилить.

Обязанности:

  • Проектирование и разработка frontend-части web-сайтов.
  • Проектирование, разработка и поддержка корпоративной CRM системы.
Требования:

  • Знание JavaScript, HTML5, CSS.
  • Знание основных паттернов проектирования, характерных для веб-разработки и умение их применять на практике.
  • Наличие портфолио.
  • Опыт работы в Drupal обязательно.
Плюсом будет:

  • Понимание текущих тенденций во front-end.
  • Опыт работы с системами управления версиями (git).
  • Опыт работы с системами управления проектами (Jira).
  • Педантичность в отношении своей работы, при реализации макетов дизайнера.
Условия:

  • Уровень заработной платы определяется по итогам собеседования.
  • Команда работает в Scrum подходе (большие проекты дробим на небольшие истории, выпускаем апдейты каждые 2 недели).
  • Оформление по ТК РФ.
  • График работы 5/2.
  • Для выбора финального кандидата предлагается выполнить ТЗ.
CSSDrupalGitHTMLJavaScript
6 лет назад
sibac_nsk
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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