Конвертировать статический HTML в динамику с jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок401 просмотр

Есть несколько сверстанный HTML страниц с дизайном которые нужно собрать вместе, организовать навигацию, интегрировать с простым API, и отобразить результат запроса с линеным графиком используя какую-то библиотеку графиков (например chart.js).

Необходим опыт: jQuery, CSS анимация, API, графики.

Оставляйте заявку, я отправлю детали задачи и ссылку на html страницы в личку.

CSSHTMLjQuery
6 лет назад
yborunov
Юрий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров