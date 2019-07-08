Переделать корзину на плавающую / Sticky (фронтэнд ).

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Закрыт5 заявок278 просмотров

В мобильной версии шаблона сайта (html) нужно переделать обычную кнопку "В корзину" (прокручивающуюся вместе со страницей) на  закрепленную внизу (Sticky Cart), как это сделано на Озоне (смотреть в мобильной версии) . Нужно переделать фронтэнд часть (Js и Css).

Подробнее:

Есть сайт с обычной корзиной (скрин now.jpg) 

Посетитель, заходя с мобильного, на карточку товара видит внизу приклеенную (sticky*) - кнопку "В корзину", содержащую стоимость товара  (см. скрин to-cart.jpg) 

Добавив товар в корзину, покупатель видит то, что изображено на скрине go-to-cart.jpg

При клике по "В корзине, перейти" - он попадает на страницу оформление заказа

При клике по "+1" количество заказанного товара увеличивается на 1.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
Vadimov
Вадим 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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