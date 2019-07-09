Каталог автозапчастей с аналогами

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Закрыт6 заявок132 просмотра

Есть сайт с автозапчастями. Нужно найти и выгрузить каталог аналогов автозапчастей. Т.е. если ищем по какому-то номеру, нужно сверять по аналогам и показывать результаты по ним.

Т.е. задача найти и сделать таблицу для поиска по аналогам. 

6 лет назад
NSMD
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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