Каталог автозапчастей с аналогами

Есть сайт с автозапчастями. Нужно найти и выгрузить каталог аналогов автозапчастей. Т.е. если ищем по какому-то номеру, нужно сверять по аналогам и показывать результаты по ним.

Т.е. задача найти и сделать таблицу для поиска по аналогам.