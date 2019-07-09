Power BI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок527 просмотров

Выполнить задание с использованием DAX как Sum, SumX(а также другими агрегаторами), Calculate, All, Allselected, Filter... 

В графическом плане с закладками, кнопками, custom visuals, drill through, мобильной версией отчета и т.д. 

Выполнение до вечера 11.07

6 лет назад
nikolaevruslan
Руслан 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров