Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing
Необходимо написать бекенд личного кабинета
Есть фронтенд личного кабинета для виртуальной АТС, нужно написать бекенд, в этом бекенде будет связка личного кабинета с биллингом и с самой АТС.
Есть верстка, могу предоставить для оценки, точного ТЗ нет, нужна будет помощь Ваша, что бы продумать саму интеграцию, а затем написать ТЗ.
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