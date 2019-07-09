Необходимо написать бекенд личного кабинета

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Есть фронтенд личного кабинета для виртуальной АТС, нужно написать бекенд, в этом бекенде будет связка личного кабинета с биллингом и с самой АТС. 

Есть верстка, могу предоставить для оценки, точного ТЗ нет, нужна будет помощь Ваша, что бы продумать саму интеграцию, а затем написать ТЗ.  

6 лет назад
yegor_dronov
Егор Дронов 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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