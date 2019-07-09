Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing
Добавление функций в проект
1. Подключить ещё несколько сервисов для решения капчи - 2captcha.com | azcaptcha.com
Если пользователь останавливает скрипт и решает изменить сервис решения [ReCaptcha] то скрипт должен перезапуститься со новым сервисом. Сейчас подключен anti-captcha.com сервис.
2. Увеличение скорости работы. Как - Ваши предложения.
3. Вставить новый столбец БД с датой - смотри "screenshot IniPec.png".
4. Добавить Proxy Rotation
use this: https://stormproxies.com/clients/backconnect
example to insert in the .py file
PROXY = '5.79.73.131:13010'
chrome_options.add_argument ('- proxy-server =% s'% PROXY)
для этого надо знать ваш IP чтобы ротация прокси работала. Для тестирования.
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