Создать закрытый сервис для семейного архива (mvp)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок202 просмотра

На начальном этапе должны работать 

- система регистрации и авторизации пользователей

- возможность создания и публикации контента (текста) с вставкой в него или отдельными публикациями документов, изображений, видео (никаких внешних ссылок, все должно загружаться в сервис и храниться только здесь)

-в идеале должна быть возможность совместного редактирования текстового контента с фиксацией авторства

- возможность комментирования публикаций

Код должен быть либо полностью комментирован, либо создан на основе хорошо документированного движка.

Дополнительных требований к движку не будет, поэтому если он и будет использоваться, то желательно выбрать что-то заточенное именно под описанную выше задачу.

Просьба указывать сроки, стоимость и технологии (движок), которые вы собираетесь использовать (такие заявки будут рассматриваться в первую очередь)

6 лет назад
kaf
52 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров