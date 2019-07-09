Создать закрытый сервис для семейного архива (mvp)

На начальном этапе должны работать

- система регистрации и авторизации пользователей

- возможность создания и публикации контента (текста) с вставкой в него или отдельными публикациями документов, изображений, видео (никаких внешних ссылок, все должно загружаться в сервис и храниться только здесь)

-в идеале должна быть возможность совместного редактирования текстового контента с фиксацией авторства

- возможность комментирования публикаций

Код должен быть либо полностью комментирован, либо создан на основе хорошо документированного движка.

Дополнительных требований к движку не будет, поэтому если он и будет использоваться, то желательно выбрать что-то заточенное именно под описанную выше задачу.

Просьба указывать сроки, стоимость и технологии (движок), которые вы собираетесь использовать (такие заявки будут рассматриваться в первую очередь)