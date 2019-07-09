Написание модуля для автоматической загрузки Прайс листа поставщика XM

Интернет магазин на Opencart 1 5 motorchik.pro

ТЗ:

1. Требуется написать модуль загрузки прайс листа от поставщика!

Поставщик предоставляет прайс лист в XML с доступом по FTP с постоянным обновление, требуется сделать загрузку из этого прайс листа, разбивку по категориям согласно прайс листа поставщика, сделать обновление в автоматическом режиме согласно графику обновлений прайс листа поставщика ( 1 раз в день)

Соискатели Если требуются уточнения по проекту , задавайте вопросы не стесняйтесь. Будьте любезны пишите сразу свое предложение по факту.

Если есть примеры такой же работы будем рады!