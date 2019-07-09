Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing
Написание модуля для автоматической загрузки Прайс листа поставщика XM
Интернет магазин на Opencart 1 5 motorchik.pro
ТЗ:
1. Требуется написать модуль загрузки прайс листа от поставщика!
Поставщик предоставляет прайс лист в XML с доступом по FTP с постоянным обновление, требуется сделать загрузку из этого прайс листа, разбивку по категориям согласно прайс листа поставщика, сделать обновление в автоматическом режиме согласно графику обновлений прайс листа поставщика ( 1 раз в день)
Соискатели Если требуются уточнения по проекту , задавайте вопросы не стесняйтесь. Будьте любезны пишите сразу свое предложение по факту.
Если есть примеры такой же работы будем рады!
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