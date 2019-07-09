Написание модуля для автоматической загрузки Прайс листа поставщика XM

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Закрыт7 заявок170 просмотров

Интернет магазин на Opencart 1 5 motorchik.pro 

ТЗ:  

1. Требуется написать модуль загрузки прайс листа от поставщика! 

Поставщик предоставляет прайс лист в XML с доступом по FTP с постоянным обновление, требуется сделать загрузку из этого прайс листа, разбивку по категориям согласно прайс листа поставщика, сделать обновление в автоматическом режиме согласно графику обновлений прайс листа поставщика ( 1 раз в день)  

Соискатели Если требуются уточнения по проекту , задавайте вопросы не стесняйтесь. Будьте любезны пишите сразу свое предложение по факту.  

Если есть примеры такой же работы будем рады!  

Opencart
6 лет назад
merkychevyriu
Юрий 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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