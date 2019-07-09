Доработка проекта на django python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок212 просмотров

Всем привет!

Нужно доработать проект написанный на django python.

Есть четкие задачи по оценке кода и по внедрению списка рекомендаций.

Список отправлю в личку.

DjangoPython
6 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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