Создать простое приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Привет. Ищу человека, который может сделать несложное web приложение. Будет работать с vk api ( док. vk.com/docs). Если интересно можем обсудить.

6 лет назад
guest_15627186293609
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров