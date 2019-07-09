Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа. Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается. В идеале сделать как на этом сайте ...
Выгрузка заказов во Frontpad из Битрикса
Добрый день! Необходимо чтоб заказы поступали с сайта на 1с Битрикс в систему CRM FrontPad http://frontpad.ru/ (их API: https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit ).
Сам сайт: test.zakazplova.kz
Пишите предложения по ценам и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт6 лет назад
Для онлайн проекта (тренинги для женщин) нужно создать автоворонку. Путь такой: - платный трафик в инстаграм (есть) - лендинги на бесплатную серию вебинаров есть - серия из 4 вебинаров ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привет. Ищу человека, который может сделать несложное web приложение. Будет работать с vk api ( док. vk.com/docs). Если интересно можем обсудить.Закрыт6 лет назад
- $15
Есть движок сайта самописный и есть такой же движок на другом сайте, но там другой шаблон, мне он понравился я его выкачал и залил поверх текущего, всё корректно заменилось сайты стали идентичны т.к структура одинаковая, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Нужно доработать проект написанный на django python. Есть четкие задачи по оценке кода и по внедрению списка рекомендаций. Список отправлю в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Требуется разработать обратную форму контактов для сайта на Drupal, информация в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно модифицировать плагин для вакансий simple-job-board с плагином company-filter. В этом плагине фильтр со следующими полями (смотрите скриншот: фильтр png): "категория", "расположение", "company". Эти поля фильтра являются выпадающим списком. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сканер необходим для обзора определённых коэффициентов в нескольких букмерских конторах. Для любителей ставок и профессиональных бетеров. Сканер должен исправно обновлять коэффициенты в нескольких букмекерских конторах , показывать их движения в течении 24 часов и реагировать ...Закрыт6 лет назад
Нужен опытный программист, с адекватной ценой, готовый заниматься доработками на cms WordPress. Работы есть много, главное не пропадать, быть на связи. Доработки есть самые различные, от поправить одну строчку в верстке, до разработать сложный личный ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Нужен специалист с большим опытом в программировании (новички и среднячки не справятся) ! В шаблон был внесен дополнительный функционал. Есть ошибки, которые нужно исправить. Используется этот шаблон: _https://wprentals.org_ Полное ...Закрыт6 лет назад