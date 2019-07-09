Выгрузка заказов во Frontpad из Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки162 просмотра

Добрый день! Необходимо чтоб заказы поступали с сайта на 1с Битрикс в систему CRM FrontPad http://frontpad.ru/ (их API: https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit ).

Сам сайт: test.zakazplova.kz

Пишите предложения по ценам и сроки. 

6 лет назад
Dmitriy2013
Дмитрий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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