Немного обо мне:
Отличные знания:
- HTML
- CSS (свободно владею кроссбраузерной версткой, предпочитаю Bootstrap)
- CMS системы (Opencart, wordpress, битрикс и тд). Также за долго время работы есть самописные CMS
Также есть опыт в работе с:
- JS
- PHP
- Mysql
Навыки в рекламе:
- ADS manager
- Adwords
- Директ
- SEO оптимизация
Последние сданные проекты сайтов:
https://oasiswater.kz/ (самописаная CMS)
http://shop.lavazza.kz/ (Opencart)
https://aql.kz/ (нет CMS)
https://zakazplova.kz/ (Битрикс)
https://julias.kz/ (самописаная CMS)
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$75
5 баллов
4 года назад
Opencart
К большему сожалению испонитель пропал !
Ответный отзыв
К сожалению из за семейных обстоятельств не получилось выполнить заказ. Денег на сколько я помню за заказа вперед не брал
$180
10 баллов
4 года назад
Opencart
Все в сроки, быстрый и толковый специалист.
Ответный отзыв
К сожалению из за семейных обстоятельств не получилось выполнить заказ. Денег на сколько я помню за заказа вперед не брал
$25
9 баллов
4 года назад
Opencart
Хороший исполнитель. Толковый. Столкнулся на проекте с несколькими проблемами, но не ныл. Разобрался и выполнил все. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата даже до проверки заказа.
$10
10 баллов
4 года назад
Opencart
Все ок. Сделал быстро
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Оплата сразу. Рекомендую к сотрудничеству.
$10
10 баллов
4 года назад
Opencart
Качественно выполненная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. По ТЗ все четко. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!