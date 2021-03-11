Немного обо мне:

Отличные знания:

- HTML

- CSS (свободно владею кроссбраузерной версткой, предпочитаю Bootstrap)

- CMS системы (Opencart, wordpress, битрикс и тд). Также за долго время работы есть самописные CMS

Также есть опыт в работе с:

- JS

- PHP

- Mysql

Навыки в рекламе:

- ADS manager

- Adwords

- Директ

- SEO оптимизация

Последние сданные проекты сайтов:

https://oasiswater.kz/ (самописаная CMS)

http://shop.lavazza.kz/ (Opencart)

https://aql.kz/ (нет CMS)

https://zakazplova.kz/ (Битрикс)

https://julias.kz/ (самописаная CMS)