Dmitriy2013

Дмитрий Dmitriy2013

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Немного обо мне:

Отличные знания:

- HTML

- CSS (свободно владею кроссбраузерной версткой, предпочитаю Bootstrap)

- CMS системы (Opencart, wordpress, битрикс и тд). Также за долго время работы есть самописные CMS

Также есть опыт в работе с:

- JS

- PHP

- Mysql

Навыки в рекламе:

- ADS manager

- Adwords

- Директ

- SEO оптимизация

Последние сданные проекты сайтов:

https://oasiswater.kz/ (самописаная CMS)

http://shop.lavazza.kz/ (Opencart)

https://aql.kz/ (нет CMS)

https://zakazplova.kz/ (Битрикс)

https://julias.kz/ (самописаная CMS)

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0 из 5

Отзывы заказчиков

Tartuga6198
Максим 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$75
5 баллов
4 года назад
Доработка шаблона Опенкарт
Opencart
К большему сожалению испонитель пропал !
К сожалению из за семейных обстоятельств не получилось выполнить заказ. Денег на сколько я помню за заказа вперед не брал
Ответный отзыв
guest_1615028636278
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$180
10 баллов
4 года назад
Интернет магазин OpenCart
Opencart
Все в сроки, быстрый и толковый специалист.
К сожалению из за семейных обстоятельств не получилось выполнить заказ. Денег на сколько я помню за заказа вперед не брал
Ответный отзыв
VadimProgr
Вадим 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
9 баллов
4 года назад
Настройка электронной коммерции
Opencart
Хороший исполнитель. Толковый. Столкнулся на проекте с несколькими проблемами, но не ныл. Разобрался и выполнил все. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Оплата даже до проверки заказа.
Ответный отзыв
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Небольшая задача по опенкарт
Opencart
Все ок. Сделал быстро
Четкое ТЗ. Оплата сразу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Prod-di
Денис 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Opencart - авто перевод $ (доллары) в рубли
Opencart
Качественно выполненная работа. Рекомендую.
Отличный заказчик. По ТЗ все четко. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
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