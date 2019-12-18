Tartuga6198

Максим Мирза Tartuga6198

 
24 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$175
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Dmitriy2013
Дмитрий 
30 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$75
10 баллов
год назад
Доработка шаблона Опенкарт
К сожалению из за семейных обстоятельств не получилось выполнить заказ. Денег на сколько я помню за заказа вперед не брал
К большему сожалению испонитель пропал !
Ответный отзыв
paravozik_peina
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
$30
10 баллов
2 года назад
Разработать лого кофейни .
Очень рекомендую
спасибо за работу!
Ответный отзыв
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
$70
10 баллов
3 года назад
Дорабоать и установить тему WP
Все отлично, спасибо
Все супер спасибо!
Ответный отзыв
rastrell
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
4 года назад
Мелкие доработки по сайту
Четко поставленная задача! Оплата в сроки! Адекватность! Рекомендую!
Все быстро и качественно !
Ответный отзыв
FastFreeCoder
Михаил 
37 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$28
10 баллов
4 года назад
Доработка шаблона Open card .
Хороший заказчик. Быстро оплатил.
Всем доволен !
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