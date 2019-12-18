Tartuga6198

Разработать лого кофейни [url=https://fsymbols.com/ru/simvoly/beskonecnost/]. ∞[/url] - знак бесконечности сверху coffee inc - снизу эти слова Цвет - серый, белый, черный, зеленый ,можно все сразу , можно использовать один,или 2 не принципиально(интересен черный ...
- $30Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Разработать лого кофейни [url=https://fsymbols.com/ru/simvoly/beskonecnost/]. ∞[/url] - знак бесконечности сверху coffee inc - снизу эти слова Цвет - серый, белый, черный, зеленый ,можно все сразу , можно использовать один,или 2 не принципиально . Доп задание- придумать рисунок вместе с ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт2 года назад
Доработаnь и установить тему WP ,приступить желательно сегодня!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Доработать и установить тему WP ,приступить желательно сегодня!Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно доработать шаблон Опенкарт ,мелкие доработки и сложные.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно доработать шаблон Опенкарт ,мелкие доработки и сложные.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
В общем ,когда человек заходит на сайт, ему сразу высвечивался банер и чтоб он его не мог закрыть и тем самым принудить его оставить номер телефона в поле ввода(после нажатия кнопки войти) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть бэкап сайта , нужно востановить его !Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна поздравительная октрытка с 8 марта, с логотипом компании,выдержать в цветах логотипа , серый ,желтый ,белый ,цвета указаны во вотором приложенном изображении .Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
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Добавить поле Ввод телефона с маской, ограничение символов на имя и текст Поправить получение уведомлений на почтуHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
В общем , нужно сделать чтоб когда человек заходил на сайт ему сразу высвечивался банер (пример на картинке,но он будет другим) и чтоб он его не мог закрыть и тем самым принудить его оставить номер телефона ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
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сайт для своей грузовой компании, компания оч маленькая 2 машины, так сайт для галочки ,не чего сверх естественного, на ворд прессе можно,срок пару дней , ньюансы обговорим кто возьмется оплата через гарант или делайте сайт ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт6 лет назад