FastFreeCoder

Михаил FastFreeCoder

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка и доработка проектов

Разработка и доработка любых проектов.

Возможна разработка и доработка фреймворков, интернет - магазинов, мультимедийных площадок и прочих систем.

Стек знаний: PHP, SQL(MySQL), Javascript(JQuery), HTML, CSS.

Опыт работы более 5 лет в различных проектах. Большой опыт работы с CMS Opencart.

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Отзывы заказчиков

Tartuga6198
Максим 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$28
10 баллов
5 лет назад
Доработка шаблона Open card .
Всем доволен !
Хороший заказчик. Быстро оплатил.
Ответный отзыв
volkovyskby
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$28
10 баллов
5 лет назад
Доработка магазина на opencart
CSSOpencart
Михаил отлично справился с работой, более того, подсказал где изначально были ошибки, скорректировал версию опенкарт и сделал то, что мне требовалось
Заказчик отличный. Постоянно на связи, прислушивается к рекомендациям. Быстро оплатил работу. Приятно было поработать.
Ответный отзыв
gorasul
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$56
10 баллов
5 лет назад
Мелкие правки по сайту oc store 2.3
Все отлично. Точно и в срок. Рекомендую
Хороший заказчик. Постоянно на связи. Быстрая оплата.
Ответный отзыв
Koliibri
Алеся 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
3 отзыва
$28
10 баллов
5 лет назад
Доработки для интернет-магазина на Opencart
Opencart
Работа выполнена качественно и быстро! Рекомендую как ответственного исполнителя.
Четкое ТЗ. Постоянно на связи. Быстрая оплата. Было приятно поработать.
Ответный отзыв
mix_mike
Майк 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
5 лет назад
Woocommerce, поле количество
WooCommerce
Выполнено в срок и по ТЗ , рекомендую
Четкое ТЗ. Заказчик всегда на связи. Быстрая оплата.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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