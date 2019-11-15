Разработка и доработка проектов
Разработка и доработка любых проектов.
Возможна разработка и доработка фреймворков, интернет - магазинов, мультимедийных площадок и прочих систем.
Стек знаний: PHP, SQL(MySQL), Javascript(JQuery), HTML, CSS.
Опыт работы более 5 лет в различных проектах. Большой опыт работы с CMS Opencart.
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Отзывы заказчиков
$28
10 баллов
5 лет назад
Всем доволен !
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Быстро оплатил.
$28
10 баллов
5 лет назад
CSSOpencart
Михаил отлично справился с работой, более того, подсказал где изначально были ошибки, скорректировал версию опенкарт и сделал то, что мне требовалось
Ответный отзыв
Заказчик отличный. Постоянно на связи, прислушивается к рекомендациям. Быстро оплатил работу. Приятно было поработать.
$56
10 баллов
5 лет назад
Все отлично. Точно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Постоянно на связи. Быстрая оплата.
$28
10 баллов
5 лет назад
Opencart
Работа выполнена качественно и быстро! Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Постоянно на связи. Быстрая оплата. Было приятно поработать.
$14
10 баллов
5 лет назад
WooCommerce
Выполнено в срок и по ТЗ , рекомендую
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Заказчик всегда на связи. Быстрая оплата.
Веб-программирование
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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