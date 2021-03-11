Небольшая задача по опенкарт

Необходимо сделать, чтобы контент текстовый в категориях был под списком товаров после меню пагинации с переходом на другую страницу категории, а не над товарами как по умолчанию. И еще сделать так, чтобы этот текст был только на первой странице со списком товаров - на второй и далее его быть не должно, чтобы не дублировался (это для SEO).

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Сборка опенкарт от неосео.