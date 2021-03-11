Небольшая задача по опенкарт

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок2601 просмотр
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Необходимо сделать, чтобы контент текстовый в категориях был под списком товаров после меню пагинации с переходом на другую страницу категории, а не над товарами как по умолчанию. И еще сделать так, чтобы этот текст был только на первой странице со списком товаров - на второй и далее его быть не должно, чтобы не дублировался (это для SEO).

На мобильной и десктопной версии сайта

Сборка опенкарт от неосео.

3 года назад
CrazyJohn
Евгений 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Dmitriy2013
Дмитрий 
30 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Все ок. Сделал быстро
Четкое ТЗ. Оплата сразу. Рекомендую к сотрудничеству.