Интеграция Woocommerce c 1C

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки972 просмотра
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Требуется интеграция Wordpress Wocommerce c системой 1С

1. Поступление заказов в 1С

2. Выгрузка товаров на сайт с 1С

WooCommerce
3 года назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад