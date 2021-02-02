Интеграция Woocommerce c 1C

Наша компания находится в поиске специалиста, который разработает и настроит новые модули и функционалы к уже существующей системе на Битрикс24. Необходима разработка и установка двух модулей. Описание каждого из модулей будет ниже изложено. 1-й модуль включает в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется интеграция Wordpress Wocommerce c системой 1С
1. Поступление заказов в 1С
2. Выгрузка товаров на сайт с 1С
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
1)Сделать градиентный фон(как на фоне меню) 2)Сделать градиентный фон кнопки под цвет иллюстрации 3)Отредактировать иконки, лого и текст под общий стиль 4)Переделать иллюстрацию(прикреплена ниже) на сайте видно что у двух персонажей слева, у выплывающих окон, белых пузырей и ...Завершен3 года назад
Требуются доработки по сайту new.quom.xyz Сайт на WordPress Список работ: [list=1][*]Настроить подгрузку адаптивных вариантов изображений для мобайл, фулхд и хай-рес[*]Обновить ВП и плагины[*]Растянуть блок рекомендаций внутри портфолио на всю ширину[*]Сделать align-center и width=100% дефолтным для картинок[*]Убрать маргины и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется человек, который хорошо разбирается в битриксе Задача следующая Есть стандартный поиск на сайте, допустим мы вводим - iphone, и получаем следующее http://joxi.ru/DmBP9Qat41696A Задача - чтобы в первую очередь показывались запросы из определенных категорий (в нашем случае категории - ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Сайт на WP- основной язык украинский. Нужно перевести с помощью WPML (куплен). Настроить, вывести "флажки" и посмотреть на корректность работы по SEO, может быть глянуть на сам код и "порекомендовать" исправления. Материалы переводить не нужно (показать работоспособность на ...Завершен3 года назад
Калькулятор простой Делал нерадивый товарищ с этой биржи, привет ему, если он это читает ) http://stalnet.testofff.ru/dlja-doma/videonabljudenie/ Есть ошибки, надо поправить.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
натянуть верстку на впЗавершен3 года назад
Необходимо добавить способ оплаты PayPal на сайт на Wordpress+woocommerce. Нужно настроить отправку платежей через westernbid.info . С их стороны всё готово для тестов. Нужно подключить и отредактировать модуль PayPal, протестировать платежи в тестовом режиме. Информация по ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт на вордпресс + вукомерс. Есть апи надо загрузить ко мне на сайт. Пожалуйста указывайте сумму и срок СпасибоСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
На существующий сайт, нужно настроить frontpad. Скорее всего придется дорабатывать сам сайт. WordpressСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад