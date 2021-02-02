Доработки по фронтенду сайта на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки1016 просмотров
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Требуются доработки по сайту new.quom.xyz

Сайт на WordPress

Список работ:

  • Настроить подгрузку адаптивных вариантов изображений для мобайл, фулхд и хай-рес
  • Обновить ВП и плагины
  • Растянуть блок рекомендаций внутри портфолио на всю ширину
  • Сделать align-center и width=100% дефолтным для картинок
  • Убрать маргины и паддинги у изображений (чтобы можно было добавить два подряд без разрыва)
  • Добавить возможность задавать отступы между блоками с помощью визуального редактора ВП
  • У H1-6 поменять отступы
  • Изменить выравнивание блока портфолио
  • Настроить кеширование и оптимизацию изображений
  • Увеличить скорость рендера главной страницы
WordPress
3 года назад
bolshezolota
34 годаКазахстан
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад