Доработки по фронтенду сайта на WordPress

Сайт на WP- основной язык украинский. Нужно перевести с помощью WPML (куплен). Настроить, вывести "флажки" и посмотреть на корректность работы по SEO, может быть глянуть на сам код и "порекомендовать" исправления. Материалы переводить не нужно (показать работоспособность на ...