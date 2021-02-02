Работа с поиском Битрикс

Требуется человек, который хорошо разбирается в битриксе

Задача следующая

Есть стандартный поиск на сайте, допустим мы вводим - iphone, и получаем следующее http://joxi.ru/DmBP9Qat41696A

Задача - чтобы в первую очередь показывались запросы из определенных категорий (в нашем случае категории - "дисплеи"), а затем остальные

Поиск ищет корректно, задача именно в доработке нужно нам кастомной сортировке.

В битриксе можно давать поисковый вес элементам, но не разделам

С вас цены и сроки