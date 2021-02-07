WordPress, Переделать главный блок сайта

1)Сделать градиентный фон(как на фоне меню)

2)Сделать градиентный фон кнопки под цвет иллюстрации

3)Отредактировать иконки, лого и текст под общий стиль

4)Переделать иллюстрацию(прикреплена ниже) на сайте видно что у двух персонажей слева, у выплывающих окон, белых пузырей и у узора видны пиксели, хромает качество, надо это исправить

5)На иллюстрации изменить плиты на которых стоят человечки, сделать их правильными и закругленными

6)На иллюстрации изменить содержание всплывающих окон на надписи html, css, wordpress, python, java, javascript(под цвет)

7)Добавить постоянную анимацию на веб сайте чтобы телефон и окна плавно левитировали на месте(вверх вниз) ну и размер иллюстрации и т.д на свое усмотрение чтобы выглядело гармонично

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