WordPress, Переделать главный блок сайта

$20
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки1045 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1)Сделать градиентный фон(как на фоне меню)

2)Сделать градиентный фон кнопки под цвет иллюстрации

3)Отредактировать иконки, лого и текст под общий стиль

4)Переделать иллюстрацию(прикреплена ниже) на сайте видно что у двух персонажей слева, у выплывающих окон, белых пузырей и у узора видны пиксели, хромает качество, надо это исправить

5)На иллюстрации изменить плиты на которых стоят человечки, сделать их правильными и закругленными

6)На иллюстрации изменить содержание всплывающих окон на надписи html, css, wordpress, python, java, javascript(под цвет)

7)Добавить постоянную анимацию на веб сайте чтобы телефон и окна плавно левитировали на месте(вверх вниз) ну и размер иллюстрации и т.д на свое усмотрение чтобы выглядело гармонично

qecdevelopment.com

WordPress
3 года назад
musinb
21 годКазахстан
3 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Web_freelancer_
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
2 дня
Всё сделано на высшем уровне в соответствии с ТЗ, даже больше, за воплне адекватные деньги. Всем рекомендую 🔥
Только качественное ТЗ, всегда поддерживает связь и не составляет труда объяснить задачу более подробно. Работа была оплачена в срок, внёс предоплату. Приятно сотрудничать с такими заказчиками, как Мусин.