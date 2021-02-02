Настройка wordpress + woocommerce

Всем привет. Такая задача, нужно вывести кнопку оплаты в личный кабинет и привязать к статусам, если товар в наличии то кнопка появляется в личном кабинете, если не наличная то и кнопки нет. То есть заказчик выбирает товар, оформляет, видит сообщение что менеджер проверяет наличие товара(этот функционал реализован), после, если товар в наличии менеджер меняет статут, заказчику приходит email что товар в наличии и он переходит в личный кабинет для оплаты, в личном кабинете появляется кнопка оплатит. + При смене одного статуса не приходит email, нужно настроить отправку email изменить текст в статусах, и перевести эту надпись https://prnt.sc/xz8920 Также при смене страны, нужно чтоб подставлялось поле, если Россия то поле с номером паспорта, Если Казахстан то поле ИИН.