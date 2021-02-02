Плагин для wordpress+woocommerce авто сортировки товаров по категориям

Здравствуйте дорогие друзья!

Задача: сделать плагин который будет автоматически присваивать существующим и добавляемым товарам woocommerce категорию, если в названии товара есть ключевые слова или фразы указанные в настройках категории товара.

Принцип работы плагина.

В настройках категорий товаров, появляется дополнительный раздел, в который можно указать ключевые слова и словосочетания (на русском и английском языке)

После того, как ключевые слова были добавлены и настройки категории товаров сохранены, плагин находит все товары, в названии которых есть указанные ключевые слова, и помещает эти товары в данную категорию.

Все вновь добавляемые на сайт товары, должны автоматически проверяться и сортироваться по категориям, если в названии были найдены ключевые слова и фразы.

Один и тот же товар, в зависимости от содержания ключевых слов в названии, может быть помещен в несколько категорий товаров.

опытный профессионал, который быстро и легко сможет создать такой плагин.

Если вы хотите помочь, в заявке напишите: сроки и цену за эту задачу.

Спасибо за внимания, желаю счастья!