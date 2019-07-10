Записать в БД данные с фронта - срочно!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок201 просмотр

Добрый день!

Есть форма опросника, сделанная на фронте (HTML+JS). В результате формируется json. Надо создать БД и сделать запись даных в базу данных. PHP + MySQL. 

Сделать надо сегодня.

HTMLJavaScriptMySQLPHP
6 лет назад
vlad333
46 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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