Правка сайта на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок258 просмотров

Нужно поправить форму регистрации, не работает в моб версии. сайт на джумле

Сайт https://clck.ru/Gzfbb

подробно скину в лс

Joomla
6 лет назад
pavltr
Павел 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров