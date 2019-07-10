Настроить форму WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок173 просмотра

1. Посетитель заполняет форму (личные данные).

2. Нажимает кнопку подтверждения - данные отправляются на почту админа

3. Посетителю показываются новые два поля с информацией.

плагин Calculated Fields Form

http://flasolar.razorfane.com.ua/solar-calculator/

(под кнопкой поля которые появляются после ее нажатия)

WordPress
6 лет назад
optical
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$15
1 день
Раз-два и готово! Оочень доволен, работаем дальше.
Все понравилось, отличный клиент. Оплата мгновенная !!!

Заявки фрилансеров

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
Лучший веб-программист апреля