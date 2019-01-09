Автоматизация, парсинг сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

На многих сайтах есть функция оставить свой номер что бы они сами перезвонили, нужно найти как можно больше таких сайтов и написать скрипт что бы автоматически забивал в них всех введенный номер телефона и имя.

6 лет назад
j_igor
Игорь 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров