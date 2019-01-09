Нужно настроить push уведомления на сайте

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Закрытнет заявок158 просмотров

На основе сайта viapush, частично работы проведены, нужна доработка. Подробности кандидатам. Присылайте ваши цены и сроки.

6 лет назад
bec39
Артем 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров