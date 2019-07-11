Есть готовый сайт, нужно подключить к нему api обменника, которая также уже существует.
Внести правки на сайте react.js
Проект написан на react js. Api-документация есть.
Подробное ТЗ прикрепляю.
Жду оценок и предложений. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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