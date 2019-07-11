Внести правки на сайте react.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок153 просмотра

Проект написан на react js. Api-документация есть. 

Подробное ТЗ прикрепляю. 

Жду оценок и предложений. Спасибо.

JavaScript
6 лет назад
Skarlatt
32 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров