Нужен php или JavaScript программист для переноса и правки виджета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

конкурс решения шахматных задач.  вот по этой схеме. https://grandgames.net/webmasters/

Плюс надо будет поправить на моём сайте ВОРДПРЕСС  ( ещё возможно на Джумле) чтобы было функционально и красиво.

И ещё доделать если есть возможность.

Мне надо от Вас скайп или быстрый способ связи. чтобы можно было обсудить.

JavaScriptJoomlaPHPWordPress
6 лет назад
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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