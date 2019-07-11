Нужен php или JavaScript программист для переноса и правки виджета

конкурс решения шахматных задач. вот по этой схеме. https://grandgames.net/webmasters/

Плюс надо будет поправить на моём сайте ВОРДПРЕСС ( ещё возможно на Джумле) чтобы было функционально и красиво.

И ещё доделать если есть возможность.

Мне надо от Вас скайп или быстрый способ связи. чтобы можно было обсудить.