PHP7\NodeJS\GO\Docker Доработка системы управления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки166 просмотров

Необходимо доработать систему управления Pterodactyl. 

Навыки: PHP7\NodeJS\GO\Docker 

Рассмотрю кандидатов: 

* с положительной репутацией 

* с приоритетом долгосрочного сотрудничества 

* с постоплатой или с поэтапной оплатой 

Поясню, работу необходимо выполнять поэтапно. Выполняем первый этап, тестируем, исправляем - внедряем второй этап. 

В качестве оценки ожидаю получить от потенциального исполнителя трудозатраты в человека-часах. 

Огромным плюсом будет, если готовы работать с системой отслеживания версий, для того чтобы я мог видеть выполняемую работу. 

ТЗ скину по запросу.

DockerNode.jsPHP
6 лет назад
guest_15541238611254
6 лет в сервисе
Был
год назад

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