Доработка модуля бронирования

Добрый день!

Человек, который начал выполнение этого задания, слился и подвел меня. Поэтому просьба браться только ответственным.

Задание касается двух сайтов panch-tour.com.ua и https://24bilet.com (это 2 разных перевозчика). Нужно сделать на одном и перенести на второй.

1. Необходимо доработать новую форму бронирования в админ панели на сайте https://24bilet.com, перенести ее также на сайт panch-tour.com.ua. ТЗ по доработке в прикрепленном файле.

2. Настроить работу этой формы бронирования на странице сайта https://24bilet.com/newtestform/ и на новой странице сайта panch-tour.com.ua

3. Для зарегистрированных пользователей с ролью Customer оставить только одинспособ оплаты – по взаиморасчету. Настроить отправку уведомлений на почту о бронировании админу и пользователю.

4. Для незарегистрированных пользователей (покупателей билетов через сайт) настроить оплату с помощью liqpay.ua и отправку билета ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ по шаблону в прикрепленном фото. Этот шаблон уже настраивался для другого

модуля бронирования на этом сайте. Уведомление об оплате также должно приходить админу.

5. Сделать объединение баз данных этих двух сайтов и настройку резервного копирования в удаленной базе данных.

Подробнее об объединении. У каждого перевозчика есть свои направления. И они продают билеты друг друга. Так вот, при поиске билета покупателем на сайте одного перевозчика на направление другого перевозчика должен производиться запрос в базу данных второго перевозчика на наличие свободных мест. Только после этого возможна оплата билета онлайн.

Каждый из перевозчиков зарегистрирован на сайте другого, и под его именем должно происходить бронирование мест.

Прошу сразу указывать сроки и цену.