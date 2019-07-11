На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как ...
Доработка модуля бронирования
Добрый день!
Человек, который начал выполнение этого задания, слился и подвел меня. Поэтому просьба браться только ответственным.
Задание касается двух сайтов panch-tour.com.ua и https://24bilet.com (это 2 разных перевозчика). Нужно сделать на одном и перенести на второй.
1. Необходимо доработать новую форму бронирования в админ панели на сайте https://24bilet.com, перенести ее также на сайт panch-tour.com.ua. ТЗ по доработке в прикрепленном файле.
2. Настроить работу этой формы бронирования на странице сайта https://24bilet.com/newtestform/ и на новой странице сайта panch-tour.com.ua
3. Для зарегистрированных пользователей с ролью Customer оставить только одинспособ оплаты – по взаиморасчету. Настроить отправку уведомлений на почту о бронировании админу и пользователю.
4. Для незарегистрированных пользователей (покупателей билетов через сайт) настроить оплату с помощью liqpay.ua и отправку билета ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОПЛАТЫ по шаблону в прикрепленном фото. Этот шаблон уже настраивался для другого
модуля бронирования на этом сайте. Уведомление об оплате также должно приходить админу.
5. Сделать объединение баз данных этих двух сайтов и настройку резервного копирования в удаленной базе данных.
Подробнее об объединении. У каждого перевозчика есть свои направления. И они продают билеты друг друга. Так вот, при поиске билета покупателем на сайте одного перевозчика на направление другого перевозчика должен производиться запрос в базу данных второго перевозчика на наличие свободных мест. Только после этого возможна оплата билета онлайн.
Каждый из перевозчиков зарегистрирован на сайте другого, и под его именем должно происходить бронирование мест.
Прошу сразу указывать сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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