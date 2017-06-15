Парсер отзывов об отеле с сайтов Booking.com, Tripadvisor, Facebook

Сайт гостиницы работает на WP.

В качестве основы для вывода отзывов планирую использовать плагин к WP

http://testimonial.looks-awesome.com/demo/grid/

Мне нужно собрать отзывы в этот эддон отзывов со страничек TripAdvisor, Booking.com, Facebook отзывы, SV Kament по крону.

Схема как должна выглядеть страничка:

http://oneiro.biz/testimonials (красным отметил то, что должно парcится с сайтов)

Ссылки на странички отзывов:

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g1816352-d1513703-Reviews-Villa_Oneiro-Alupka.html

https://www.facebook.com/pg/tavernaoneiro/reviews/?ref=page_internal

https://www.booking.com/hotel/xc/villa-oneiro.ru.html

Отзывы с сайта

http://oneiro.ru.com/otzyvy/

их нужно просто перенести в плагин напрямую из SV-Kament

http://willa-oneiro.svkament.ru/commentswidget/?page=post_625

в будущем этот плагин SV Kament использовать не вижу смысла, так как будем использовать http://testimonial.looks-awesome.com/demo/grid/ и отзывы хранить на своем сайте в базе WP.