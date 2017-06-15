Сайт сделан на SIMPLA!!! 1) необходимо сделать [b] мобильную версию сайта[/b], чтобы когда пользователь заходил через мобильно устройство или планшет то его перенаправляло на m.millos.ru 2) нужно убрать значения из параметра keywords, он уже устарел и может мешать ...