Разработка скрипта на основе api Яндекс метрика

Есть сайт, все страницы которого (1.5 млн) надо обойти и спарсить нужный контент на каждой странице, причем типов контента на 1 странице несколько (текст, категории, тайтлы, описания, теги) и каждый тип надо записать отдельным полем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим специалист для реализации задачи по работе с api системы аналитики Яндекс Метрика (выгрузка данных+их визуализация)
Нужно будет верстка на основе https://semantic-ui.com/
Полное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1T0JLe-rLC7RR6Up1XfOhpvdEde6SutTSCgNezWcA7xI/edit?usp=drive_web
От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.
п.с. если вы еще в laravel и wordpress разбираетесь, и если все ок (сработаемся), возможно продолжение продуктивного сотрудничества.
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