Разработка скрипта на основе api Яндекс метрика

Необходим специалист для реализации задачи по работе с api системы аналитики Яндекс Метрика (выгрузка данных+их визуализация)

Нужно будет верстка на основе https://semantic-ui.com/

Полное ТЗ https://docs.google.com/document/d/1T0JLe-rLC7RR6Up1XfOhpvdEde6SutTSCgNezWcA7xI/edit?usp=drive_web

От вас сроки, стоимость. Заявки только от исполнителей.

п.с. если вы еще в laravel и wordpress разбираетесь, и если все ок (сработаемся), возможно продолжение продуктивного сотрудничества.