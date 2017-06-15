Доработка проекта на laravel и wordpress

Нужен программист, хорошо владеющий разработкой на laravel и wordpress на доработку текущих проектов

Необходимо доработать текущий проект (crm система), а также несколько вспомогательных скриптов.

Опыт - от 2х лет.

Требования:

- ООП, HTML5, CSS3, JS, AJAX, JSON, XML, MySQL

- Умение писать оптимизированный и безопасный код (без уязвимостей)

- Адаптивная верстка

- Опыт работы с WP и Laravel Framework.

- Опыт работы с GIT

- Онлайн, ответственность и исполнительность.

Указывайте вашу ставку за час, а также пришлите ссылку на портфолио с проектами на laravel. Укажите сколько можете выделять времени в день.