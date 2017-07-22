Сверстанные макеты установить на CMS

Нужен программист, хорошо владеющий разработкой на laravel и wordpress на доработку текущих проектов Необходимо доработать текущий проект (crm система), а также несколько вспомогательных скриптов. Опыт - от 2х лет. Требования: - ООП, HTML5, CSS3, JS, AJAX, JSON, XML, MySQL - ...
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Сверстанные макеты установить в приложение верстка на CMS от вас жду предложений
бюджет 2500 рублей сроки до 3-4 дней
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