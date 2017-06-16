Языковая версия для сайта на 1с битрикс

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Есть  сайт alcon_kz. 

В нем есть две вкладки - частным и корпоративным клиентам. Для корпоративных клиентов уже настроена дополнительная английская языковая версия. Нужно сделать такую же дополнительную казахскую языковую версию для вкладки "частные клиенты". Перевод уже полностью готов. Заполнять страницы обычные будем сами. 

При заявке прошу указывать сроки и стоимость. 

7 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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