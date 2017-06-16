Языковая версия для сайта на 1с битрикс

Нужен программист, хорошо владеющий разработкой на laravel и wordpress на доработку текущих проектов Необходимо доработать текущий проект (crm система), а также несколько вспомогательных скриптов. Опыт - от 2х лет. Требования: - ООП, HTML5, CSS3, JS, AJAX, JSON, XML, MySQL - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт alcon_kz.
В нем есть две вкладки - частным и корпоративным клиентам. Для корпоративных клиентов уже настроена дополнительная английская языковая версия. Нужно сделать такую же дополнительную казахскую языковую версию для вкладки "частные клиенты". Перевод уже полностью готов. Заполнять страницы обычные будем сами.
При заявке прошу указывать сроки и стоимость.
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