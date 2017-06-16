Поддержка сайта omvlgbo.ru на yii

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Доработка и поддержка сайта на yii, нужен  программист на поддержку и реализацию появляющихся хотелок. Есть  примерный список доработок, который необходимо будет реализовать

7 лет назад
Vladimir8585
Владимир 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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