Изменить картинки на сайте (Wordpress)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки132 просмотра
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На странице http://vilochnyi.ru/brand/jungheinrich/ в шапке и в самом посте - логотип компании Jungheinrich с красной стрелкой (над буквой J).

Необходимо убрать эту красную стрелку из картинок, залить картинки на сайт уже без нее. Без потери качества. Затем посмотреть, есть ли еще где-нибудь на сайте данный бренд с таким лого, где есть стрелка, и если найдены - аналогично изменить такие картинки.

Оплата - WMR. Срок - очень желательно до 18.00 по Москве. В предложениях указывайте размер оплаты за данную работу.

WordPress
7 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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