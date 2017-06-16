Изменить картинки на сайте (Wordpress)

На странице http://vilochnyi.ru/brand/jungheinrich/ в шапке и в самом посте - логотип компании Jungheinrich с красной стрелкой (над буквой J).

Необходимо убрать эту красную стрелку из картинок, залить картинки на сайт уже без нее. Без потери качества. Затем посмотреть, есть ли еще где-нибудь на сайте данный бренд с таким лого, где есть стрелка, и если найдены - аналогично изменить такие картинки.

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