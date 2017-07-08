Нужна СРОЧНАЯ помощь по html-верстке и др., joomla 3

Доброго дня!

Попала в неприятную ситуацию, не ладится пара моментов на сайте и сроки сгорели, очень нужна помощь специалиста, за скромное вознаграждение:

1. есть проблемы с адаптивной версткой, конфликт стилей основного шаблона и новых двух страниц с другим дизайном, там нужно подверстать две таблицы и один модуль (стили)

2. вывод формы хроноформс во всплывающем окне (на кнопке) - сейчас работает на плагине models, но пожалуй только в Chrome нормально, в остальных браузерах никак, нужно или допилить этот вариант или придумать другой, адекватно работающий в других браузерах (вот рецепт от разработчика хроноформс как сделать, но у меня не сработало, не знаю почему https://www.chronoengine.com/faqs/56-cfv4/cfv4-other-faqs/2680-how-can-i-show-a-form-in-a-lightbox.html, могу перевести, если надо) Стиль форм (шрифты) во всплывающих окнах должны подгружаться как на самих этих страницах, а где без окна - там как обычно.

Конкретику смогу осветить при личном общении.