Верстка макетов

HTML-версткаЗавершен3 заявки169 просмотров
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7 страниц для десктопа

7 страниц адаптива.

Разрешения:

Адаптив - 320 и 768, десктоп - 1200 (сетка бутстрап)

Требования:

1. Корректный код (валидность, кроссбраузерность: Chrome 51+, Firefox 43+, Safari 9+, Edge 13+, Opera 40+)

2. Адаптивность

6 лет назад
verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$300
14 дней
Спасибо Евгению за отличную работу. Сотрудничаем уже 4й раз. Работа была выполнена раньше срока, все правки учтены.
Все очень четко, как всегда! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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