Верстка сайта - web сервиса

[b]ВАЖНО[/b]! Ознакомьтесь со всей сложностью задания перед добавлением заявки и укажите максимальные сроки! Ссылка на проект: [url=https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims]https://paper.dropbox.com/doc/GB-0Tbqad0iRdBo30wtEfims [/url]Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать. Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены. Очень важно сделать ...
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Необходима адаптивная верстка сайта - сервис с элементами сайта по поиску работы, сайта знакомств.Функционал пишется на Ruby on Rails.Всего 14 страниц (из них несколько очень одинаковых, а одна - типовая текстовая) и 2 всплывающих окна.
Необходимо будет написать кое-какой функционал на js.Есть макеты 3-х версий: десктоп, планшет, мобил. Сроки в целом терпят, но необходимо высокое качество и профессионализм.
Работу предпочитаю проверять в процессе - постранично, ожидаю максимального совпадения с дизайном.
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