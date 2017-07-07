Верстка сайта - web сервиса

Необходима адаптивная верстка сайта - сервис с элементами сайта по поиску работы, сайта знакомств.Функционал пишется на Ruby on Rails.Всего 14 страниц (из них несколько очень одинаковых, а одна - типовая текстовая) и 2 всплывающих окна.

Необходимо будет написать кое-какой функционал на js.Есть макеты 3-х версий: десктоп, планшет, мобил. Сроки в целом терпят, но необходимо высокое качество и профессионализм.

Работу предпочитаю проверять в процессе - постранично, ожидаю максимального совпадения с дизайном.