Верстка лендинга + настройка форм

HTML-версткаЗавершен19 заявок294 просмотра
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Задача вполне стандартна. Сверстать лендинг и настроить формы на отправку писем.

Никаких сверхъестественных пожеланий нет.

Кроссбраузерно, валидно, аккуратный код и css.

Заявки без цен и сроков сразу отклоняю.

Оплата: сбер, ЯД, WebMoney

Исходники скину в psd. Изображение страницы в приложении.

6 лет назад
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
jekislava
Вячеслав 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$20
2 дня
Приношу свои извинения за задержку в отзыве, забыл оставить. Всё сделано хорошо и по заданию. Работой остался полностью доволен.
Хороший заказчик. Рад был сотрудничеству.
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